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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Gençler Şampiyonası'nda finale yükseldi

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Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 400 metre serbest seçmelerinde 3. olarak finale yükseldi. Final yarışması bugün gerçekleştirilecek.

Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, finale yükseldi.

Litvanya'nın Vilnius kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest seçmelerinde suya giren Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 3: 54.30'luk derecesiyle 3. olarak final yüzmeye hak kazandı.

Kuzey Tunçelli'nin madalya mücadelesi vereceği 400 metre serbest seçmeler finali bugün gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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