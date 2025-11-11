Milli Yüzücü Gizem Güvenç, İslami Dayanışma Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Gizem Güvenç, kadınlar 100 metre serbest stil yüzme yarışmasında 55.46'lık derecesiyle gümüş madalya elde etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor