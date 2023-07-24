Milli Yüzücü Emir Batur Albayrak Altın Madalya Kazandı

Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli yüzücü Emir Batur Albayrak, oyunlar rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Maribor kentindeki organizasyonda, erkekler 400 metre serbest stilde yarışan Emir Batur, 3: 51.29 ile EYOF rekoru kırarak şampiyon oldu.

Türkiye, böylece 2023 EYOF'taki ilk madalyasını aldı.