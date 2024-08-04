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Milli Yüzücü Ela İşcan, 2 Altın ve 1 Bronz Madalya Kazandı

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Milli yüzücü Ela İşcan, Güney Kıbrıs ve Sırbistan'daki turnuvalarda 1 ay içinde 2 altın, 1 bronz madalya kazanıp 200 metre kurbağalamada elinde bulundurduğu 14 yaş Türkiye rekorunu da geliştirdi.

Milli yüzücü Ela İşcan, Güney Kıbrıs ve Sırbistan'daki turnuvalarda 1 ay içinde 2 altın, 1 bronz madalya kazanıp 200 metre kurbağalamada elinde bulundurduğu 14 yaş Türkiye rekorunu da geliştirdi.

Kocaeli'nde antrenör babasının yönlendirmesiyle 8 yaşında yüzmeye başlayan Ela, yaptığı idmanlarla performansını artırdı.

Galatasaray Spor Kulübü'ne katılıp ailesiyle Mersin'e taşınan 14 yaşındaki sporcu, Mersin Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde çalışmalarını sürdürdü.

Ela, yerel ve ulusal müsabakalardaki başarılarının ardından ocak ayında milli takıma seçildi.

Ay yıldızlı formayla 14-16 Haziran'da Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde düzenlenen "Comen Cup"ta yarışan sporcu, 200 metre kurbağalamada elde ettiği 2.32.29'luk derecesiyle altın madalya kazandı ve 14 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

Ela, sonrasında 12-14 Temmuz'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Central European Countries Meet" etkinliğinde performans sergiledi.

Yarışmada 200 metre kurbağalamada 2.31.68'lik derecesiyle rekorunu geliştirip ikinci altın madalyasını kazanan milli yüzücü, 400 metre karışıkta da 5.03.43'lük süresiyle bronz madalyayı alarak bir ay içinde ücüncü madalyasını boynuna taktı.

"Çalıştım ve başardım"

Ela İşcan, AA muhabirine, yüzmeyi çok sevdiğini ve babasının yolundan ilerlediğini söyledi.

Derecelerini iyileştirmek için yoğun çalıştığını dile getiren Ela, "Yüzerken her şeyi unutuyor, kendimi iyi hissediyorum. Günde 2 saat antrenman yapıyorum." dedi.

Ela, Sırbistan'a rekorunu geliştirme hedefiyle gittiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Güney Kıbrıs'taki iyi derecemin üzerine koymak için kendimi motive ettim. Daha iyisini yüzmeye çalıştım ve başardım. Rekorumu geliştirip altın madalyayı aldığım an gurur vericiydi. Kendime güveniyorum. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve Dünya gençler şampiyonaları ile 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gidebilmek. Madalyalarıma daha fazlasını eklemeyi istiyorum."

Mersin TOHM Yüzme Antrenörü Volkan Burak Tuncil ise sporcusunun yetenekli ve disiplinli olduğunu vurguladı.

Tuncil, Ela'nın gelecekte de başarılı olacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ela'nın 2024-2025 sezonunda da podyumda olmasını sağlamaya çalışacağız. Kendini geliştirmeye devam edecek. Gerek elde ettiği dereceleri gerekse de azmiyle 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları adaylarımızdan biri olacaktır. İnşallah başarısını sürdürecek."

Kaynak: AA / Spor

Güney Kıbrıs Sırbistan Türkiye Spor Güncel Haberler

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