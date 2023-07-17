Milli yelkenciler Yunanistan'da dünya şampiyonasına katılacak
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Türkiye Yelken Federasyonu, 12 milli sporcunun 20-31 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek ILCA 4 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğini duyurdu.
Milli yelkenciler, Yunanistan'da 20-31 Temmuz'da gerçekleşecek ILCA 4 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Volos şehrinde düzenlenecek organizasyonda 12 milli sporcunun yer alacağı belirtildi.
ILCA 4 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:
Aras Aktaş (Heybeliada Su Sporları Kulübü), Asya Şakaklı, Defne Koç, Kerem Sungun, Ateş Varol (Fenerbahçe Kulübü), Keremcan Kandemir (İstanbul Yelken Kulübü), Arya Can Polat (Era Bodrum Yelken Spor Kulübü), Yiğit Caner (Turgutreis Yelken Kulübü), İlayda Şen, Kutsal Güneş Kurnaz (Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü), Naz Yıldız, Defne Ünaldı (Era Bodrum Yelken Kulübü).