Milli yelkenci Nurhayat Güven, Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Nurhayat Güven, Portekiz'deki World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda IQ Foil kadınlar kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Diğer Türk yelkenciler de çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Milli yelkenci Nurhayat Güven, Portekiz'de düzenlenen World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Vilamoura beldesindeki organizasyon, çeşitli kategorilerde müsabakalarla tamamlandı.

IQ Foil kadınlar kategorisinde yarışan Nurhayat Güven, dünya üçüncüsü oldu. Erkekler kategorisinde mücadele eden Artun Şenol da 7. sırada yer aldı.

Formula Kite kadınlar kategorisinde Derin Deniz Sorguç, dördüncülüğü elde etti. Erkekler kategorisinde ise Poyraz Aksakal, yarışı 12. sırada tamamladı.

Ali Poyraz Özdemir, ILCA 4 kategorisinde 23. oldu. ILCA 6 kategorisinde yarışan Asya Şakaklı ise şampiyonayı 27. sırada bitirdi.

Zeynep Çaçur ile Zeynep Ela Köy, 420 kadınlar kategorisinde 13'üncü, Can Çaçur ile Aras Şengün de erkeklerde 16. sırada yer aldı.

29er kategorisinde mücadele eden Demir Nevzat Özel ile Sinan Çaçur ise şampiyonayı 28. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
