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Milli Yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş Almanya'da Birinci Oldu

Milli Yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş Almanya'da Birinci Oldu

Spor Haberleri

Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre, Nazlı Çağla Dönertaş, Almanya'da düzenlenen Kieler Woche 2023 Yarışları'nda ILCA 6 kategorisinde birinci oldu.

Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, Almanya'da düzenlenen Kieler Woche 2023 Yarışları'nda ILCA 6 kategorisinde birinci sırayı aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-22 Haziran tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilen ve 21 ülkeden toplam 43 sporcunun mücadele ettiği Kieler Woche 2023 Yarışları'nda ay-yıldızlı yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, ILCA 6 kategorisinde zirveye çıktı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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