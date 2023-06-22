Milli Yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş Almanya'da Birinci Oldu

Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre, Nazlı Çağla Dönertaş, Almanya'da düzenlenen Kieler Woche 2023 Yarışları'nda ILCA 6 kategorisinde birinci oldu.

Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, Almanya'da düzenlenen Kieler Woche 2023 Yarışları'nda ILCA 6 kategorisinde birinci sırayı aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-22 Haziran tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilen ve 21 ülkeden toplam 43 sporcunun mücadele ettiği Kieler Woche 2023 Yarışları'nda ay-yıldızlı yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, ILCA 6 kategorisinde zirveye çıktı.