Türkiye Yelken Federasyonu, Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2023 Optimist Açık Asya ve Okyanusya Şampiyonası'nda erkekler genel klasmanda 3. olarak bronz madalya kazandığını duyurdu. Kızlarda ise Derin Değişen 6. sırada yer aldı ve Optimist Milli Takımı takım yarışlarında 4. oldu.

Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak, Asya ve Okyanusya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 2023 Optimist Açık Asya ve Okyanusya Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Abu Dabi'den gerçekleşen ve 157 sporcunun yarıştığı organizasyonda milli sporcu Mehmet Erkut'un erkekler genel klasmanda 3. olduğu aktarıldı.

Erkeklerde genel klasmanda yarışı Fikret Tacar'nın 8'inci, Derin Değişen'in 18'inci, Tayfun Türk'ün 19'uncu ve Asrın Hepbayraktar'ın ise 45'inci sırada bitirdiği belirtildi.

Kızlarda ise genel klasmanda Derin Değişen'in 6. olduğu, Optimist Milli Takımı'nın ise takım yarışlarında 4'üncü sırada yer aldığı kaydedildi.