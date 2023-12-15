Milli yelkenci Derin Atakan, World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu Derin Atakan, Brezilya'da düzenlenen şampiyonada formula kite kızlar klasmanında gençler dünya şampiyonu oldu.
Milli yelkenci Derin Atakan, Brezilya'da gerçekleştirilen World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Buzios kentinde düzenlenen şampiyonada, ay-yıldızlı sporcu Derin Atakan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) formula kite kızlar klasmanında gençler dünya şampiyonu oldu.