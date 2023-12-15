Haberler ›› Spor ›› Milli yelkenci Derin Atakan, World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli yelkenci Derin Atakan, World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

15 Aralık 2023 21:45 Güncelleme: 21:46 Abone Ol

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu Derin Atakan, Brezilya'da düzenlenen şampiyonada formula kite kızlar klasmanında gençler dünya şampiyonu oldu.