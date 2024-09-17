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Milli Wushucu Yiğit Şişman, Dünya Şampiyonası'na Altın Madalya Hedefiyle Hazırlanıyor

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Kariyerinde birçok başarı bulunan milli wushucu Yiğit Şişman, ilk kez katılacağı Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Kastamonu'da hazırlanan genç sporcu, yoğun bir kamp dönemi geçiriyor.

Milli wushucu Yiğit Şişman, ilk kez katılacağı Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Kariyerinde Türkiye şampiyonlukları ile Balkan şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunan Yiğit, Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Yiğit, ilk kez katılacağı organizasyondan altın madalyayla dönmek istiyor.

Yiğit Şişman, AA muhabirine, wushuya 6 yaşında başladığını söyledi.

Kendini korumak için wushuya başladığını anlatan Yiğit, "On yıldır aralıksız olarak yapıyorum. Hiç bırakmadım. Azimle çalışarak devam ettim. Bugünlere geldim. Hocalarıma emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını belirten Yiğit, takım olarak da çok iyi durumda olduklarını belirtti.

"Birinci olmayı hedefliyoruz"

Şampiyonayla ilgili hedeflerinden bahseden Yiğit, şunları söyledi:

"Dünya Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Uzun bir süredir Kastamonu'dayız. Kırk günlük kamp sürecimiz oldu. Kamp güzel gidiyor. Günde çift idman yapıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Dünya Şampiyonası'nda kendimizi göstereceğiz. Birinci olmayı hedefliyoruz. İlk kez Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Orada birinci olup, altın madalya getirip, herkesi gururlandıracağım."

Lise üçüncü sınıfa gittiğini ifade eden Yiğit, eğitimini ve wushuyu bir arada yürütmek istediğini dile getirdi.

Wushunun henüz olimpiyatlarda yer almadığını belirten Yiğit, "Wushu olimpiyata girecek, buna inanıyorum. Hedefim olimpiyata gidip şampiyonu olmak. Allah'ın izniyle hedefime ulaşacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

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