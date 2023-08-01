Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden şüpheli tutuklandı

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medyadan tehdit ettiği iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" gibi tehdit mesajları attığı iddia edilen ve hastane personeli olduğu öğrenilen şüpheli Mustafa N. bu sabah gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa N., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli sanık: "Tüm mesajları ben gönderdim"

Öte yandan şüpheli Mustafa N.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "2022 yılının başından itibaren sosyal medya hesaplarıma bir markanın reklamları düşmeye başladı. Ben reklam linkleri kullanılarak kişisel verilerimin çalınacağını düşündüğüm için bu durumdan rahatsız oldum ve firmaya ulaşmaya çalıştım. Firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın'ı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık da hissetmeye başladım. Tüm mesajları ben gönderdim, amacım tehdit etmek değildi. Amacım Hande'nin firma yöneticileriyle birlikte hakkımda şikayette bulunmaları ve kişisel verilerimin ele geçirilmesini engellemekti. Firma binasına gitme sebebim yöneticilerle bu konuyu görüşmek istememdi." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Eczacıbaşı: "Tehdit mesajlarını şiddetle kınıyoruz"

Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "A Milli Kadın Voleybol ve A Takım oyuncumuz Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden yöneltilen tehdit mesajlarını şiddetle kınıyoruz. Oyuncumuzu tehdit eden şahıs ile ilgili hukuki sürecin başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, emniyet güçlerince şahsın gözaltına alındığını ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak kadınlara yönelik şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyor; kadınların adil ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verilmişti. - İSTANBUL