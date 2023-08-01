Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları atan şüpheli tutuklandı

İddiaya göre, milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik Instagram kullanıcısı Mustafa N. sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı. Mustafa N., aynı gün içinde farklı paylaşımlarla tehditlerini sürdürdü. Hande Baladın'a yönelik, "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı...", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor.(...) Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı. Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa gelerek ifade veren Baladın, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Harekete geçen polis, Mustafa N.'yi Bakırköy'de yakaladı. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N. "tehdit ve hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsasında adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli Mustafa N., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Mustafa N. "Silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

"KENDİSİNE DUYGUSAL BİR YAKINLIK HİSSETMEYE BAŞLADIM"

Savcılığa verdiği ifadesinde, Hasta personeli ve bekar olduğunu belirten Mustafa N., "2022 yılının başından beri sosyal medya hesabıma enerji içeceği markasının reklamı düşmeye başladı. Ben reklam linkleri kullanarak verilerimin çalınacağını düşündüğüm için bu durumdan rahatsız oldum ve firmaya mail yoluyla ulaşmaya çalıştım. Ancak herhangi bir sonuç alamadım. Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahısı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Bahsi geçen mesajları attığını itiraf eden Mustafa N., "Amacım tehdit etmek değildi. Hande'nin enerji içeceği firması yöneticileriyle birlikte hakkımda şikayette bulunmalarını ve neticede reklam linkleri yoluyla bilgilerimi ele geçirmelerini engellemekti. İki hafta önce firma binasına gitme sebebim bu konuyu görüşmekti. Üzerime atılı suçlamaları anlattığım şekilde kabul ederim" diyerek ifadesini sonlandırdı.

- İstanbul