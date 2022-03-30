Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, TMOK Sporcu Komisyonu Başkanlığına seçildi - Haberler

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Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, TMOK Sporcu Komisyonu Başkanlığına seçildi

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, TMOK Sporcu Komisyonu Başkanlığına seçildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) sporcu komisyonu başkanlığına seçildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) sporcu komisyonu başkanlığına seçildi.

TMOK'tan yapılan açıklamada, Eda'nın, 2012 Londra ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında yer aldığı hatırlatıldı. TMOK Sporcu Komisyonu Başkanlığına seçilen Eda Erdem Dündar'ın ayrıca, 2024'ün sonuna kadar TMOK Yönetim Kurulu Üyeliğini de üstleneceği belirtildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan tebrik

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır A Milli Kadın Voleybol Takımımız ve Fenerbahçe'nin kaptanlığını başarıyla yapan sevgili Eda Erdem Dündar, hem TMOK Sporcu Komisyonu Başkanlığına seçildi hem de 2024 sonuna kadar TMOK Yönetim Kurulu Üyesi olmaya hak kazandı. Tebrikler kaptan, bu görevi de en iyi şekilde gerçekleştireceğine şüphemiz yok. Başarılarının devamını dilerim."

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Olimpiyat, Eda Erdem, voleybol, Türkiye, Spor, Haberler

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