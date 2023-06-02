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Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile Anlaştı

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile Anlaştı

Spor Haberleri

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu. Son olarak İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında forma giyen Karakurt, sosyal medya hesabından transferi duyurdu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.

Son olarak İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında forma giyen Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını açıklayarak, "Yeni bir bölüm başlıyor." ifadesini kullandı.

Lokomotiv Kaliningrad da milli voleybolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Ebrar Karakurt Kaliningrad İtalya Spor Haberler

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