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Milli voleybolcu Deniz Hakyemez, Bodrumspor ile anlaştı

Spor Haberleri

Milli voleybolcu Deniz Hakyemez, Bodrumspor ile anlaştı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor, milli voleybolcu Deniz Hakyemez ile anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor, milli voleybolcu Deniz Hakyemez ile anlaştı.

Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, yaptığı açıklamada, deneyimli ve kariyeri başarılarla dolu bir sporcuyu kulübe katmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Transferlerin devam edeceğini belirten Karakaya, "Güçlü bir takımla Bodrum'u temsil edeceğiz ve yine başaracağız. İnananlar asla kaybetmez." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Haberler

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