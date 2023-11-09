Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı kaza yaptı

Kuzeyboru takımında forma giyen milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, Aksaray'da aracıyla kaza yaptı. Kılıçlı ve kızı yara almadan kurtulurken, diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

AKSARAY'da Kuzeyboru takımında forma giyen milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, aracıyla kaza yaptı. Büşra Kılıçlı ve kızı yara almadan kurtulurken, diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde kavşakta meydana geldi. Sultanlar Lig'inde mücadele eden Kuzeyboru takımında forma giyen Büşra Kılıçlı (30) yönetimindeki 34 SK 9016 plakalı cip, kavşakta Ali Akdemir'in (49) kullandığı 68 AL 356 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada milli voleybolcu Büşra Kılıçlı ve kızı yara almadan kurtuldu. Diğer sürücü Ali Akdemir ve yanındaki Ünal Kılıç ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle şok geçiren Büşra Kılıçlı ve kızı ise polis tarafından sakinleştirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.