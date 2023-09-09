Milli Uçurtma Sörfçüleri Sinop'ta Kamp Yapıyor

İngiltere'de yapılacak olan Formula Kite uçurtma sörfü Avrupa Şampiyonası öncesi Türkiye Milli Takımı sporcuları Sinop'ta kamp yapıyor. Milli takım kaptanı Ejder Ginyol, kamp sürecinin başarılı geçtiğini ve Avrupa şampiyonasında ülkeyi temsil etmek için çaba göstereceklerini belirtti.

MUSTAFA USTA

İngiltere'de yapılacak olan Formula Kite uçurtma sörfü Avrupa Şampiyonası yarışları öncesinde milli takım sporcuları Sinop'ta kamp yapıyor. Türkiye Olimpik Uçurtma Sörf Milli Takım Kaptanı Ejder Ginyol, "Pazar günü İstanbul üzerinden İngiltere'ye Avrupa şampiyonasına gidiyoruz. Burada güzel bir kamp süreci geçirdik. İnşallah bu güzel kamp sürecini Avrupa şampiyonasında da göstererek oradaki neticeyle önümüzdeki sene Fransa'da yapılacak olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etmek için kota alma çabamızı göstereceğiz" dedi.

İngiltere'de yapılacak olan Formula Kite uçurtma sörfü Avrupa Şampiyonası yarışları öncesinde milli takım sporcuları Sinop'ta kamp yapıyor. Milli sporcular, 3 Eylül'de başladıkları antrenmanlarını yarın tamamlayacak. Sinop'taki kafilede; milli sporculardan Derin Atakan, Derin Deniz Sorguç, Peri Mina Mete, Armağan Ersolak ve takım kaptanı Ejder Ginyol bulunuyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Kaptan Ejder Ginyol şunları söyledi:

"Önümüzdeki olimpiyat sürecinde hazırlıklarımızı bu sene Sinop'ta yapmaya karar verdik. Milli takım olarak yaklaşık bir haftadır buradayız. Milli takım sporcularımız antrenmanlarını ve son çalışmalarını yapıyor. Çok güzel bir ortam var. Şehir ve insanları çok güzel. Sahili ve rüzgarı da güzel. Uçurtma sörfü yapmak isteyen herkese burayı tavsiye ederim. Buradaki yat kulüplerinin de destekleriyle en kısa sürede buraya uçurtma sörfü okulunun açılacağını haberini aldık. İnşallah okul açıldığında da biz de elimizden gelen desteği veririz. Pazar günü İstanbul üzerinden İngiltere'ye Avrupa şampiyonasına gidiyoruz. Burada güzel bir kamp süreci geçirdik. İnşallah bu güzel kamp sürecini Avrupa şampiyonasında da göstererek oradaki neticeyle önümüzdeki sene Fransa'da yapılacak olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etmek için kota alma çabamızı göstereceğiz."