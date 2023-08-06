Milli triatlonculara kırılan bisikletlerinin yerine yeni bisiklet verildi

Katıldıkları yarışlarda bisikletleri kırılan milli triatloncular Gültigin Er ve Enes Kızılcık'a Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) tarafından yeni bisiklet verildi. Federasyon, sporcuların kaza sonucu kırılan bisikletlerinin yerine Balıkesir'de düzenlenen törende yeni bisikletleri takdim etti. Olimpik Milli Takım Antrenörü Zekeriya Yücetürk, yeni bisikletlerin sporcuların motivasyonuna olumlu katkı sağlayacağını belirtti.