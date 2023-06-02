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Milli Triatloncular İspanya'da Madalya Mücadelesi Verecek

Milli Triatloncular İspanya'da Madalya Mücadelesi Verecek

Spor Haberleri

Olimpik ve paratriatlon milli takımı sporcuları, İspanya'da düzenlenecek 2023 Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda yarışacak. Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madrid'deki organizasyonda yarın milli paratriatlet Uğurcan Özer, mücadele edecek. Şampiyonada Sinem Xisca Tous ve Gültigin Er ile Enes Kızılcık ise pazar günü yarışacak. Bu arada Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya ile Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bayezid Bozacıoğlu, Avrupa Triatlon Birliği Genel Kuruluna katılacak.

Olimpik ve paratriatlon milli takımı sporcuları, İspanya'da düzenlenecek 2023 Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda yarışacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madrid'deki organizasyonda yarın milli paratriatlet Uğurcan Özer, mücadele edecek. Şampiyonada Sinem Xisca Tous ve Gültigin Er ile Enes Kızılcık ise pazar günü yarışacak.

Bu arada Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya ile Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bayezid Bozacıoğlu, Avrupa Triatlon Birliği Genel Kuruluna katılacak.

Kaynak: AA / Spor

İspanya Madrid Spor Haberler

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