Milli triatlon sporcuları Fas'a gitti

Milli triatlon sporcuları Gültigin Er, Enes Kızılcık ve Sinem Francisca Tous, Fas'ta düzenlenecek Dünya Triatlon Kupası Tangier için bu ülkeye hareket etti. Yarışlar, 1 Ekim Pazar günü yapılacak.

Milli triatlon sporcuları, Fas'ta düzenlenecek Dünya Triatlon Kupası Tangier için bu ülkeye gitti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli triatletler Gültigin Er, Enes Kızılcık ve Sinem Francisca Tous, hafta sonu sprint mesafe koşulacak Dünya Triatlon Kupası Tangier için Fas'a hareket etti.

Organizasyonda elit kadınlar yarışı, 1 Ekim Pazar günü (TSİ) 13.00'te, elit erkekler yarışı ise (TSİ) 15.30'da başlayacak.

Milli sporculara, antrenörler Zekeriya Yücetürk ve Roberto Cejuela Anta eşlik ediyor.