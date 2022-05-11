Milli triatletler yarın İspanya'da kampa girecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli triatletler yarın İspanya'da kampa girecek

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Milli triatletler yarın İspanya'da kampa girecek

Triatlon Milli Takımı'nın kampı 6 sporcunun katılımıyla yarın İspanya'da başlayacak.

Triatlon Milli Takımı'nın kampı 6 sporcunun katılımıyla yarın İspanya'da başlayacak.

Türkiye Triatlon Federayonundan yapılan açıklamada, İspanya'nın Alicante şehrinde, 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren Gültigin Er ve Enes Kızılcık'ın da katılacağı kampta Selinay Tuğçe Kır, İpek Günad, Taha Eren Coşgun ve Burak Çağdaş'ın da yer alacağı belirtildi.

Milli takım antrenörleri Yüksel Işık ve Mehmet Zeki Sarı'nın gözetimindeki kampın iki hafta süreceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Triatlon, Türkiye, İspanya, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title