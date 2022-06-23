Milli triatletler, Afrika Triatlon Premium Kupası'na katılacak
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Milli triatletler Gültigin Er ve Enes Kızılcık, 26 Haziran Pazar günü Fas'ta düzenlenecek Afrika Triatlon Premium Kupası'nda yarışacak.
Milli triatletler Gültigin Er ve Enes Kızılcık, 26 Haziran Pazar günü Fas'ta düzenlenecek Afrika Triatlon Premium Kupası'nda yarışacak.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, olimpik milli takımın sporcuları Gültigin ile Enes'in Larache şehrindeki yarışta boy göstereceği aktarıldı.
Sprint mesafesinde koşulacak yarışın TSİ 17.30'da başlayacağı kaydedildi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor