Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, Triatlon Dünya Kupası Karlovy Vary'de mücadele edecek
Türkiye Triatlon Federasyonu, Sinem Xisca Tous Servera'nın Çekya'da düzenlenecek olan Triatlon Dünya Kupası Karlovy Vary'de yarışacağını duyurdu. Yarışta dünyanın en önemli triatletlerinin yer alacağı ve Sinem'in en iyi derecesini elde etmek için mücadele edeceği belirtildi.
Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, "Triatlon Dünya Kupası Karlovy Vary"de mücadele edecek.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Çekya'daki organizasyonun yarın TSİ 10.00'da başlayacağı belirtildi.
Dünyanın en önemli triatletlerinin yer alacağı organizasyonda Sinem'in en iyi derecesini elde etmek için yarışacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Spor