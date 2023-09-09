Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, Triatlon Dünya Kupası Karlovy Vary'de mücadele edecek

Türkiye Triatlon Federasyonu, Sinem Xisca Tous Servera'nın Çekya'da düzenlenecek olan Triatlon Dünya Kupası Karlovy Vary'de yarışacağını duyurdu. Yarışta dünyanın en önemli triatletlerinin yer alacağı ve Sinem'in en iyi derecesini elde etmek için mücadele edeceği belirtildi.