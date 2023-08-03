Üye Girişi
Haberler

Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, Dünya Kupası'nda yer alacak

Spor Haberleri

Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, 5-6 Temmuz'da Güney Kore'de yapılacak Dünya Kupası'nda yer alacak. Sinem, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak adına kota puanı elde etmeye çalışacak.

Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, 5-6 Temmuz'da Güney Kore'de yapılacak Dünya Kupası'nda yer alacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Busan şehrindeki Yeongdo'da gerçekleşecek yarışta kadınlar sprint kategorisinde Sinem'in de mücadele edeceği belirtildi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak adına kota puanı elde etmeye çalışacak Sinem'in yarışının 5 Ocak Cumartesi günü saat 07.00'a başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Güney Kore Paris Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title