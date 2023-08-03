Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, Dünya Kupası'nda yer alacak
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Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, 5-6 Temmuz'da Güney Kore'de yapılacak Dünya Kupası'nda yer alacak. Sinem, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak adına kota puanı elde etmeye çalışacak.
Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, 5-6 Temmuz'da Güney Kore'de yapılacak Dünya Kupası'nda yer alacak.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Busan şehrindeki Yeongdo'da gerçekleşecek yarışta kadınlar sprint kategorisinde Sinem'in de mücadele edeceği belirtildi.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak adına kota puanı elde etmeye çalışacak Sinem'in yarışının 5 Ocak Cumartesi günü saat 07.00'a başlayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor