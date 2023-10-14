Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de düzenlenen Dünya Triatlon Kupası'nda 6. oldu
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Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de düzenlenen Dünya Triatlon Kupası'nda 6. olarak başarılı bir performans sergiledi. Sinem'in olimpik mesafedeki yarışı 1.58.44'lük derecesiyle tamamladığı belirtildi. Bu derecenin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılması yolunda milli sporcuya avantaj sağladığı kaydedildi.
Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de düzenlenen Dünya Triatlon Kupası'nda 6. oldu.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Chengdu şehrinde yapılan organizasyonda Sinem'in olimpik mesafedeki yarışı, 1.58.44'le 6. olarak tamamladığı belirtildi.
Bu derecenin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılması yolunda milli sporcuya avantaj sağladığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Spor