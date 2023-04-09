Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de bronz madalya kazandı
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Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de düzenlenen Asya Triatlon Kupası Dexing'de bronz madalya elde etti.
Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de düzenlenen Asya Triatlon Kupası Dexing'de bronz madalya elde etti.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, elit kadınlar kategorisinde olimpik mesafede yarışan milli sporcunun 1.59.06'lık derecesiyle üçüncü olduğu belirtildi.
Sinem'in aldığı bronz madalyayla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma yolunda önemli bir adım daha attığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Spor