Milli triatlet Gültigin Er: Olimpiyata gitmek için şansım yüzde 50

Milli triatlet Gültigin Er, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası'nda sakatlandığını belirterek, "Güzel günler geçiyorum' demeyi çok isterdim ama küçük bir şansızlık yaşadım ve sakatlandım. Toparlanmaya çalışıyorum. Kendi açımdan olimpiyata gitmek için yüzde 50 şansım var." dedi.

Milli sporcu Gültigin Er, gelecek hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık üç yıldır İspanya'da kampta olduğunu ifade eden Gültigin, orada çok iyi yarışlara katıldığını ve Paris 2024 için puan toplamaya devam ettiğini söyledi.

Nisan ayında Portekiz'deki Avrupa Triatlon Kupası'nda sakatlandığını belirten Gültigin Er, "Şu an Ankara'daki Eryaman Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'nde tedavi oluyorum. 'Güzel günler geçiyorum' demeyi çok isterdim ama küçük bir şansızlık yaşadım ve sakatlandım. Toparlanmaya çalışıyorum. Kendi açımdan olimpiyata gitmek için yüzde 50 şansım var." diye konuştu.

Gültigin, Türkiye tarihinde bir triatletin daha önce olimpiyata katılamadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon ve sporcular olarak bir ilki başarmak için uğraşıyoruz. Bu durum üstümüzde bir sorumluluk yaratıyor. Bundan dört sene öncesine göre dünya sıralamasını çok iyi artırdık. Kota mücadelesini veriyoruz. Şansımız son yarışmalara kaldı. Biz sporcular olarak 10 yılın üzerinde emek veriyoruz. Federasyonumuz, arkadaşlarımız ve antrenörlerimizle çok iyi çalışıyoruz. Bu bir takım işidir. Bireysel yarışıyor gibi görünsek de takım olarak emek veriyoruz. Olimpiyata gidebilirsek sporcular olarak; ülkemize, bayrağımıza ve devletimize gurur verici bir olay yaşatmış oluruz. Tarihte bir ilki başarmak için çabalıyoruz."

Triatlonun üç branştan oluştuğunu anlatan Gültigin, dünyada olimpiyata gidilen en zor branşlardan biri olduğunu aktardı.

Birçok ülkenin kota almak için mücadele ettiğini dile getiren Gültigin, "Triatlonda yeni gelişen bir ülkeyiz. Puanlamamızı yavaş yavaş artırıyoruz. Yaklaşık üç senelik bir mücadelenin ardından bazı şeyler belli oluyor. Diğer branşlarda olduğu gibi baraj geçme gibi bir şey yok. Üç sene boyunca belli bir maratonda devam edip, uluslararası birçok yarışmaya katılıp oralardan olimpiyat puanları topluyoruz. Son olimpiyat senesinde de olimpiyata gidip gidemeyeceğin belli oluyor. Uzun ve zorlu bir süreç." değerlendirmesini yaptı.

"Gelecek nesil bizden daha iyi olacak"

Gültigin Er, triatlonun diğerlerine göre çok yorucu bir spor olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hedefiniz olduğunda, hayatınızı buna adadığınızda ona göre çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Biz de bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Triatlona gönül vermiş sporcular da zor diye kesinlikle vazgeçmesinler. Triatlon Türkiye'de yeni yeni popüler olmaya başladı. Federasyon olarak her geçen gün daha da büyüyoruz. Devletimiz ve federasyonumuzun geliştirdiği birçok proje var. Devletimiz ve federasyonumuz sporcuları destekliyor. Asla pes etmesinler. Ben pes etmedim ve buralara kadar geldim. Gelecek nesil bizden daha iyi olacak. İlerde gelecek nesilleri ben de yetiştirmek istiyorum. Bu kadar emek verdiğim sporun içinde ben de kalmaya devam etmeyi hedefliyorum. Örnek alınmak güzel bir şey. Biz de bu engebeli yollardan geçtik. Engebeli yollardan geçmekten korkmasınlar. Biz bu seviyelere geldiysek onlar da geleceklerdir. Sadece olay çalışmakta bitiyor. Hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam etsinler."