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Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da yarışacak

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da yarışacak

Milli triatlet Gültigin Er, bu hafta sonu İspanya'da düzenlenecek yarışta Alicante Üniversitesi adına yarışacak.

Milli triatlet Gültigin Er, bu hafta sonu İspanya'da düzenlenecek yarışta Alicante Üniversitesi adına yarışacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, A Coruna şehrinde yapılacak yarışlardan Gültigin'in yarın sprint mesafe, 19 Haziran Pazar günü ise takım bayrak yarışında ter dökeceği aktarıldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için İspanya'da hazırlıklarını sürdüren Gültigin'i milli takım antrenörleri Roberto Cejuela ve Zekeriya Yücetürk'ün çalıştırdığı kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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