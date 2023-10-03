Milli triatlet Gültigin Er, Fas'ta düzenlenen Dünya Triatlon Kupası'nda 32. olarak, elit kategoride Türkiye'nin en iyi derecesini elde etti.

Milli triatlet Gültigin Er, Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en iyi derecesini elde etti

Milli triatlet Gültigin Er, Fas'ta düzenlenen Dünya Triatlon Kupası'nda 32. olarak, elit kategoride Türkiye'nin en iyi derecesini elde etti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tanca şehrinde düzenlenen organizasyonda 3 milli sporcu yarıştı.

Elit erkeklerde Gültigin Er, olimpiyat deneyimi yaşamış birçok sporcuyu geride bırakarak yarışı 32. sırada tamamladı. Bu derece, Türkiye'nin elit kategoride erkeklerde en iyi derecesi olarak kayıtlara geçti. Enes Kızılcık ise ilk Dünya Kupası deneyimini 53. sırada bitirdi.

Elit kadınlarda yarışan Sinem Francisca Tous ise yarışı 33. sırada tamamladı.