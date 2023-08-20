Ali Ataman, Belçika'da şampiyon

ITF 3 serisi ATH Open Turnuvası'nda milli sporcu Ali Ataman quad kategorisinde set kaybetmeden şampiyonluğa oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toprak zeminde gerçekleşen organizasyon seyir zevki yüksek mücadelelere sahne oldu. Milli sporcu Ali Ataman, Fransız ve İspanyol rakiplerini yenerek set kaybı yaşamadan, finalde bir başka Fransız tenisçi Justin Michel ile karşılaştı. Michel'i 6-3, 6-3'lük setlerle yenen Ataman kariyerinin 4. şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL