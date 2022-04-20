Milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz çiftlerde çeyrek finale yükseldi

İSTANBUL (DHA) - TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nda ilk tur maçları tamamlandı. Milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz çiftlerde çeyrek finale yükselirken; 1 numaralı seri başı Belçikalı raket Elise Mertens ilk turda turnuvaya veda etti.

Berfu Cengiz/ İpek Öz ikilisi çiftlerde ilk tur maçında Xinyun Han/ Yana Sizikova ile karşılaştı. Cengiz/ Öz tandemi Xinyun Han/ Yana Sizikova çifti karşısında 1 saat 43 dakikalık mücadele sonunda ilk set geri düştükten sonra maçı 5-7, 6-3, 10-8 kazanmayı başardı. Çiftler ana tablosunda 'wild card' ile yer alan diğer sporcular Ayla Aksu/ Zeynep Sönmez ikilisi ise çeyrek finalin uzağında kaldı. Ayla/ Zeynep çifti, 3 numaralı seri başı ekip Marie Bouzkova/ Sara Sorribes Tormo'ya 6-0, 6-3 kaybetti. Bu sonuçların ardından Berfu/ İpek ikilisi, çeyrek finalde Bouzkova/ Sorribes Tormo ile eşleşti.

Bu sonuçla adını ikinci tura yazdıran dünya 76 numarası Peterson, bir üst turda Magda Linette'i 7-6, 6-4 ile geçen Yulia Putintseva ile karşılaşacak. TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul yarın teklerde 2'nci tur, çiftlerde ise çeyrek final karşılaşmaları ile devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor