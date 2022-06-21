Milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel, Wimbledon'a veda etti Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerine katılan milli sporculardan Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel, ilk turda elendi. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerine katılan milli sporculardan Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel, ilk turda elendi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler 1. eleme turunda İspanyol Mario Vilella Martinez ile karşılaşan dünya 181 numarası Çelikbilek, rakibine 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Cem İlkel ise 2 saat 8 dakika süren mücadelede elemelerin 2 numaralı seribaşı tenisçisi Avustralyalı Jason Kubler'e 3-6, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Wimbledon'da ilk deneyimini yaşayacak dünya 168 numarası milli sporcu İpek Öz ise tek kadınlar 1. eleme turunda Özbekistanlı Nigina Abduraimova ile bugün karşılaşacak. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Wimbledon Londra Tenis Spor Haberler

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