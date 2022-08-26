Milli tenisçi Zeynep Sönmez, W25 Verbier Open By Rado Turnuvası'nda yarı finale yükseldi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İsviçre'de düzenlenen W25 Verbier Open By Rado Turnuvası'nda adını yarı finale yazdırdı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İsviçre'de düzenlenen W25 Verbier Open By Rado Turnuvası'nda adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli tenisçi, çeyrek finalde İsviçreli raket Fiona Ganz'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.
Zeynep Sönmez, yarı finalde ev sahibi ülkeden 6 numaralı seri başı Arlinda Rushiti ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor