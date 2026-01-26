Milli Tenisçi Zeynep Sönmez: En son oynadığım turnuvadan daha iyi oynamak istiyorum

MİLLİ Tenisçi Zeynep Sönmez, 3'üncü tura kadar yükseldiği Avustralya Açık turnuvasının ardından duygularını ve hedeflerini anlattı.

Turnuvayı rüya gibi geçirdiğini ifade eden Sönmez, "Tabii ki çok mutluyum. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Yıla böyle başlamak çok güzeldi, atmosfer çok güzeldi. Rüya gibi bir turnuva geçirdim diyebilirim. O yüzden çok mutluyum" dedi.

Hem DHA'nın sorularının yanıtlayan hem de D Smart'ta yayınlanan Spor Ajansı programına canlı bağlanan Zeynep Sönmez birbirinden önemli açıklamalar yaparak "Zihnine hükmeden bedenine de hükmeder" dedi.

İlk turda dünya çapında önemli bir rakibi olan 11'inci sıradaki Ekaterina Alexandrova'yı mağlup etmesini değerlendiren milli tenisçi, "Daha önce oynadığım bir oyuncuydu. O yüzden biraz tanıyordum kendisini. Çok da iyi bir oyuncu. Onunla kortta olabilmek çok güzeldi. Her maçın kendi hikayesi var. O yüzden bir önceki oynadığımız maçtan tecrübelerimi aldım ve yapmam gerekenler, yapmamam gerekenleri daha net biliyordum. İyi bir maçtı, çok çekişmeli bir maçtı. Maç çok fazla gidip geldiği yer oldu ve atmosfer de çok güzeldi. Kazanabildiğim için çok mutluydum maçın sonunda" diyerek konuştu.

Turnuvada yaşanan bir başka dikkat çekici an ise maç sırasında fenalaşan top toplayıcı kıza yardım etmesi oldu. Sönmez, bu durumu insani bir refleks olarak değerlendirerek şunları söyledi:

"Avustralya o gün çok sıcaktı. Olay benim kortumda yaşandı. Ayrıca benim tarafımdaydı o top toplayıcı da. Kim benim yanımda olsa aynı şeyi yapacağını düşünüyorum. Orada kendini çok da iyi hissetmediğini gördüm, ayakta duramıyordu. Kenara doğru yürürken tamamen bayıldı. Sonra oturttuk şu an gayet iyi. Sonraki gün gittiğinde sorduğumda nasıl olduğunu evdeydi dinleniyordu. Gayet iyi dediğim gibi. Yani bana denk gelmiş oldu bu ama benim yerimde bence kim olsaydı aynısını yapardı."

Putintseva ile 3'üncü turda oynadığı maçı kaybetmesine rağmen ayakta alkışlanan ve o maçtaki atmosfer üzerine gelen soruya da yanıt veren Zeynep Sönmez, "Çok güzel bir atmosfer vardı benim için. Putintseva için de zorlu bir atmosfer olduğunun hepimiz farkındaydık. Ben onun davranışları için konuşamam. Bu benim için doğru olmaz. Kendi açımdan mükemmel atmosfer vardı. Çok keyif aldım. Hiç kendimi yalnız hissetmedim. Gerçekten enerji çok güzeldi benim için. Onun için de eminim ki ona karşı olduğu için zor bir durum söz konusuydu ama dediğim gibi tekrardan onun davranışlarına benim yorum yapmam doğru olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

PUTİNTSEVA'DAN ZEYNEP'E: ÇOK İYİ OYNADIN, BENCE ÇOK YAKIN ZAMANDA ÇOK DAHA YÜKSEK YERLERE GELECEKSİN

Maç sonrasında rakibiyle soyunma odasında karşılaştıklarını belirten Sönmez, "Putintseva ile maçtan sonra soyunma odasında görüştük, yani denk geldik ve bana 'Çok iyi oynadın. Bence çok yakın zamanda çok daha yüksek yerlere geleceksin. Senle oynarken çok zorlandım' gibi bir yorum yaptı. Ben de teşekkür ettim" dedi.

Olası bir eşleşme ihtimali üzerinden Putintseva'yı 4'üncü turda eleyen Iva Jovic hakkında da konuşan milli tenisçi, "Maalesef bunu bilemiyorum çünkü olmadı ama Iva da çok iyi bir oyuncudur. Çok genç ve Sırp fasıllı Amerikalı bir oyuncu. Çok yetenekli. Eminim çok çok daha başarılı olacak. Yani onu tebrik ediyorum. Bence çok güzel tenis oynadı. Çok güzel bir maç oynadı. Umarım daha da iyi yerlere gelecek ama tabii ki onunla oynasaydım nasıl bir maç olurdu onu bilemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE'DE ÇOK AZ KALABİLİYORUM'

Yoğun turnuva temposu nedeniyle Türkiye'ye çok sık gelemediğini ifade eden Zeynep Sönmez, "Evet çok az Türkiye'ye gidebiliyorum maalesef. Yani hem maalesef hem de işimi yapabildiğim için mutluyum. Yani ikisi beraber çok dolu geçiyor. Genelde erken yatmam ve erken kalkmam gerekiyor. Beslenmeme dikkat etmen gerekiyor. Dinlenmem de antrenman kadar önemli çünkü her şey bir bütün aslında. Hepsine dikkat ederek hareket etmeye çalışıyorum. Çoğu zaman seyahat ediyorum. Bol su tüketimine dikkat ediyorum. Vücudumun da ödem yapmaması için dikkat ediyorum. Aslında sporcu olmak tam zamanlı bir iş. Her şeye dikkat etmeniz vücudunuza zihninize iyi bakmanız gerekiyor. Çünkü seyahat ettikten sonra da yorgun olsak da dinlenme şansımız olmuyor. Hep performans sergilemek zorundayız. O yüzden sağlığıma ekstra dikkat etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

'TENİS EN ZOR SPORLARDAN BİRİ'

Tenisin zorluk derecesine de değinen milli sporcu şunları söyledi:

"Aslında şöyle yani hiç takım spor yapmadığım için bilemiyorum takım sporuyla nasıl kıyaslayabileceğimi. Ama belki şöyle bir şey olabilir; takım sporlarını zorlukları ayrı, bireysel ayrı. Kortta hep yalnız oluyor olmak, her kararı kendin veriyor olmak bunlar bazen zor olabiliyor. Yenilgi tamamen senin üstünde oluyor ama tabi başarı da tamamen senle alakalı oluyor. Tenisin kendi içinde bir sürü zorluğu var. Şimdi diğer sporlar hakkında konuşursam doğru olmaz çünkü içeride neler olduğunu bilemiyorum ama kesinlikle tenis kolay sporlardan biri diyemem. En zor sporlardan biri bence."

'TÜM EKİBİME TEŞEKKÜRLER'

Başarının arkasında büyük bir ekip olduğunun altını çizen Sönmez, "Benim hayatımda bir sürü önemli kişi var. Bu yolculuk kesinlikle çok büyük bir ekiple sürdürülebilir. Ben de öyle yapıyorum. Hayatıma giren, çıkan bana çok şey katan ve hala hayatımda olan bir sürü insan oldu. Tabii ki de şu anki ekibim başta annem olmak üzere ailem her zaman yanımdalar. Benim için çok kıymetli. Bir sürü insan var aslında ekipte. O yüzden buradan saysam bitmeyebilir. Hepsine gerçekten çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'EN GÜÇLÜ OLDUĞUM AN, KAZANDIĞIM AN'

Kortta en güçlü hissettiği anlara da değinen milli tenisçi, "Kortta kendimi en güçlü hissettiğim an kazanırken tabii ki güçlü hissediyorum kendimi ama bazen kaybederken bile mücadelemi devam ettirebildiğim için ve çözüm yolu aradığım için olayları durumu çözmeye çalıştığım için de kendimi güçlü hissediyorum" açıklamasını yaptı.

'FAVORİ ZEMİNİNM SERT KORT'

Zemin tercihi sorusuna da yanıt veren Sönmez, sert kortun kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Sönmez, "Çimde oynamayı seviyorum ama bence favori zeminim sert kort. Çünkü sert kortta büyüdüm. İstanbul'da genelde antrenmanlarımı küçükken hep sert kortta yapıyordum. O yüzden en alışık olduğum kort sert zemin" dedi.

'MAÇLARDAN ÖNCE RAHAT RAHAT, UZUN UZUN ISINMAYI TERCİH EDERİM'

Maç öncesi rutinlerinden de bahseden milli sporcu, özel totemlerinin olmadığını söyledi.

"Totemlerim yok. Müzik dinlerim, ısınırım. Böyle rahat rahat uzun uzun ısınmayı tercih ederim."

Kariyerindeki en zorlu maç sorusuna ise Alexandrova karşılaşmasını örnek gösterdi. Zeynep Sönmez şöyle konuştu:

"Düşünmem gerekiyor bu zor bir soru çünkü o kadar fazla maç oynadım ki. En yakından gidersem Alexandra maçı zorlu bir maçtı benim için. Çünkü çok fazla iniş çıkışın olduğu ve bazı anlarda 'acaba olacak mı, olmayacak mı' dediğim ama hep en iyi yapmaya devam ettiğim bir maç oldu. Hem duygusal inişli çıkışlıydı hem de fiziksel olarak inişli çıkışlı bir maçtı. Yani en yakından gidersem o maç zorluydu diyebilirim."

DÜNYA SIRALAMASINDA 79'UNCU BASAMAĞA YÜKSELDİ

Avustralya Açık'ta 3 maç sonunda 79'uncu sıraya yükselen ve ilk 100'e yeniden girmenin kariyerine katkısını da anlatan Zeynep Sönmez, "Bu ilk 100 girmemin şöyle bir katkısı var. Bazı turnuvalarda ana tablo hakkı oluyor. Bu güzel bir şey. Yılın ilk hedefi olarak ilk 100'e geri dönmek istiyordum. Bunu başarmış olduk. Şimdiki hedef en yüksek sıralamamın üstüne çıkmak ama genel olarak benim hep dediğim bir şey var kortta olmaktan keyif almak istiyorum" diyerek yeni hedeflerinden bahsetti.

Yakın dönem turnuva planını da paylaşan milli tenisçi, "Büyük ihtimal Abu Dabi olacak. O olmazsa da Doha olacak. En son oynadığım turnuvadan daha iyi oynamak istiyorum ve sağlıklı olmak" dedi.

Genç sporculara da mesaj gönderen Sönmez, "Kesinlikle bol bol keyif alsınlar kortta olmaktan. Sonuçtan bağımsız eğlenmeye çalışsınlar. Kendilerinin en iyi versiyonu olmaya çalışsınlar. Kesinlikle pes etmesinler. Hayalleri varsa onların peşinden gitsinler. Kendilerine inansınlar" dedi.

Dil konusunda da samimi açıklamalarda bulunan milli tenisçi, "Başka bildiğim bir dil yok maalesef. Bir dönem İspanyolca öğrenmek istedim. Fakat zorlandım ve vaktim yoktu ama niyetim var. İngilizceyi biraz okulda onun dışında arkadaşlarımın yabancı olmasından kaynaklı ve yurtdışında sık sık oynadığım için gelişti" diye konuştu.

'ZİHNİNE HÜKMEDEN BEDENİNE DE HÜKMEDER'

Milli Sporcu son olarak maçlardaki molalarda kitap okuma konusundaki motivasyonunu şu sözlerle anlattı:

"Okuduğum bir kitap vardı. Orada altını çizdiğim birkaç yer vardı. Maçta bana yardımcı olabileceğini düşündüm. Altını çizdiğim yerleri okudum ve ben hep şunu söylerim; 'Zihnine hükmeden bedenine de hükmeder.' Mümkün olduğunca zihinsel olarak da psikolojik olarak da yaşayacağım şeylere kendimi hazırlıyorum."