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Milli tenisçi Yankı Erel, Cakarta Turnuvası'nı kazandı

Milli tenisçi Yankı Erel, Cakarta Turnuvası'nı kazandı

Spor Haberleri

Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya'da düzenlenen M25 Cakarta Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya'da düzenlenen M25 Cakarta Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yankı Erel, finalde 4 numaralı seribaşı Japon Hiroki Moriya ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan milli sporcu, 6. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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