Milli tenisçi Yankı Erel, Cakarta Turnuvası'nı kazandı

Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya'da düzenlenen M25 Cakarta Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yankı Erel, finalde 4 numaralı seribaşı Japon Hiroki Moriya ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan milli sporcu, 6. tekler şampiyonluğunu elde etti.