Milli tenisçi Togan Tokaç Gençler Fransa Açık'ta ilk turu geçemedi - Haberler

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Milli tenisçi Togan Tokaç Gençler Fransa Açık'ta ilk turu geçemedi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
Milli tenisçi Togan Tokaç Gençler Fransa Açık'ta ilk turu geçemedi

Gençler Fransa Açık ana tabloda mücadele eden milli tenisçi Togan Tokaç, ABD'li Bruno Kuzuhara'ya 2-0 yenilerek ilk turda elendi.

Gençler Fransa Açık ana tabloda mücadele eden milli tenisçi Togan Tokaç, ABD'li Bruno Kuzuhara'ya 2-0 yenilerek ilk turda elendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Togan, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk turunda gençler dünya 1 numarası ABD'li Kuzuhara karşılaştı.

Rakibine 6-1 ve 6-3'lik setlerle mağlup olan Togan, turnuvada yoluna çiftlerde devam edecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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