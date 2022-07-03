Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de şampiyon oldu
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen W25 Porto Open turnuvasında tek kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen W25 Porto Open turnuvasında tek kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde İspanyol Eva Guerrero Alvarez'i 6-3, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Pemra, kariyerinin 18. tekler şampiyonluğunu elde etti.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor