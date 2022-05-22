Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de ikinci oldu - Haberler

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Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de ikinci oldu

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de ikinci oldu

Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen Montemor Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ikinci oldu.

Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen Montemor Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ikinci oldu.

Montemor-o-Novo'da düzenlenen 25 bin dolar para ödüllü organizasyonda Pemra, finalde Fransız raket Alice Robbe'yle karşılaştı.

Rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenilen milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Milli Tenisçi, Pemra Özgen, Portekiz, Tenis, Spor, Haberler

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