Milli tenisçi İpek Öz, W60 Brasov Open'da ikinci oldu - Haberler

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Milli tenisçi İpek Öz, W60 Brasov Open'da ikinci oldu

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Milli tenisçi İpek Öz, W60 Brasov Open'da ikinci oldu

Milli tenisçi İpek Öz, Romanya'da düzenlenen W60 Brasov Open'da ikinci oldu.

Milli tenisçi İpek Öz, Romanya'da düzenlenen W60 Brasov Open'da ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli tenisçi, organizasyonun finalinde Avustralyalı tenisçi Jaimee Fourlis ile karşılaştı.

Rakibine 7-6 ve 6-2'lik setlerle yenilen İpek, turnuvayı ikinci tamamladı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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