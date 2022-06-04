Milli tenisçi İpek Öz, W60 Brasov Open'da finale yükseldi - Haberler

Milli tenisçi İpek Öz, W60 Brasov Open'da finale yükseldi Milli tenisçi İpek Öz, Romanya'da düzenlenen W60 Brasov Open'da finale kaldı. Milli tenisçi İpek Öz, Romanya'da düzenlenen W60 Brasov Open'da finale kaldı. Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 numaralı seri başı Rus Marina Melnikova karşısında ilk seti 6-1 kazanan milli sporcu, Melnikova'nın ikinci sette maçtan çekilmesiyle W60 Brasov Open'da finale yükseldi. İpek Öz, finalde Avustralyalı tenisçi Jaimee Fourlis ile karşı karşıya gelecek. AA / Musa Samur - Spor Romanya Tenis Spor Haberler

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