Milli tenisçi İpek Öz, W60 Brasov Open'da finale yükseldi - Haberler

Milli tenisçi İpek Öz, W60 Brasov Open'da finale yükseldi
AA - Musa Samur - Spor
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Milli tenisçi İpek Öz, Romanya'da düzenlenen W60 Brasov Open'da finale kaldı.
Milli tenisçi İpek Öz, Romanya'da düzenlenen W60 Brasov Open'da finale kaldı.
Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 numaralı seri başı Rus Marina Melnikova karşısında ilk seti 6-1 kazanan milli sporcu, Melnikova'nın ikinci sette maçtan çekilmesiyle W60 Brasov Open'da finale yükseldi.
İpek Öz, finalde Avustralyalı tenisçi Jaimee Fourlis ile karşı karşıya gelecek.
AA / Musa Samur - Spor