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Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te finalde

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te finalde

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda finale yükseldi.

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, yarı finalde Japon Misaki Matsuda'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek adını finale yazdırdı.

Milli tenisçi final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşı karşıya gelecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Milli Tenisçi, Türkiye, Tenis, İsveç, Spor, Haberler

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