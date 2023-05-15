Milli tenisçi Ergi Kırkın'dan Bosna Hersek'te çifte şampiyonluk

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvada çifte şampiyonluk elde etti.

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvada çifte şampiyonluk elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ergi Kırkın, Bosna Hersek'te gerçekleştirilen M15 Doboj finalinde Sebastian Sorger'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek profesyonel kariyerinin 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Ergi Kırkın-Ryan Nijboer ikilisi daha sonra Matt Hulme-Zaharije-Zak Talic çiftini 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek ikinci şampiyonluğunu elde etti.