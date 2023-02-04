Milli tenisçi Berfu Cengiz, Meksika'da şampiyon oldu
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Milli tenisçi Berfu Cengiz, Meksika'da düzenlenen W40 Meksika Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Meksika'da düzenlenen W40 Meksika Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'da gerçekleştirilen ve final maçında turnuvanın 1 numaralı seri başı dünya 128 numarası Çinli Yue Yuan'ı 6-4, 1-6, 7-6 setlerle 2-1 yenen milli sporcu Berfu, kariyerinin en büyük şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: AA / Spor