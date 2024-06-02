Milli Tenisçi Berfu Cengiz Almanya'da Şampiyon Oldu
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya'da düzenlenen W50 Troisdorf turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. Yarı finalde Rumen Anca Alexia Todoni'yi, finalde ise İsviçreli Susan Bandecchi'yi mağlup ederek şampiyon olan Cengiz, kariyerinin yedinci tekler şampiyonluğunu kazandı.
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya'da düzenlenen W50 Troisdorf turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.
Organizasyonda tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Berfu Cengiz, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Rumen Anca Alexia Todoni'yi 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.
Bugün yapılan final karşılaşmasında da İsviçreli Susan Bandecchi'yi 6-1, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden milli tenisçi, bu yılki ikinci, kariyerinin yedinci tekler şampiyonluğunu elde etti.