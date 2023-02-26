Milli tenisçi Ayşegül Mert, Antalya'da ikinci oldu Spor Haberleri Milli tenisçi Ayşegül Mert, W15 Antalya Megasaray Tenis Akademi Kupası'nda ikincilik elde etti. Milli tenisçi Ayşegül Mert, W15 Antalya Megasaray Tenis Akademi Kupası'nda ikincilik elde etti. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ayşegül, tek kadınlar finalinde Rusya'dan Diana Demidova ile karşılaştı. Kariyerinin ilk tekler finaline çıkan milli sporcu, rakibine 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Kaynak: AA / Spor Antalya Rusya Tenis Spor Haberler

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