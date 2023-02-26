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Milli tenisçi Ayşegül Mert, Antalya'da ikinci oldu

Spor Haberleri

Milli tenisçi Ayşegül Mert, Antalya'da ikinci oldu

Milli tenisçi Ayşegül Mert, W15 Antalya Megasaray Tenis Akademi Kupası'nda ikincilik elde etti.

Milli tenisçi Ayşegül Mert, W15 Antalya Megasaray Tenis Akademi Kupası'nda ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ayşegül, tek kadınlar finalinde Rusya'dan Diana Demidova ile karşılaştı.

Kariyerinin ilk tekler finaline çıkan milli sporcu, rakibine 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Spor

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