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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Malaga Open'da çiftlerde şampiyon oldu

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Malaga Open'da çiftlerde şampiyon oldu

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger turnuvası Malaga Open'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger turnuvası Malaga Open'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altuğ ve Kazak partneri Dmitry Popko, finalde Daniel Cukierman (İsrail)-Emilio Gomez (Ekvador) ikilisiyle karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan (6-7, 6-4, 10-6) Altuğ-Popko çifti, Malaga Open'ı şampiyon olarak tamamladı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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