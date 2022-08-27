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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ABD Açık'a elemelerde veda etti

Spor Haberleri

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ABD Açık'a elemelerde veda etti

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, elemeleri geçemedi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, elemeleri geçemedi.

Tek erkeklerde dünya 234 numarası Altuğ Çelikbilek, elemelerin 2. turunda klasmanda 212. basamakta bulunan Hollandalı Jesper de Jong'la karşılaştı.

Rakibine 6-2 ve 7-5'lik setlerle elenen Altuğ, ana tabloya kalma şansını yitirdi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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