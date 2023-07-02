Milli Tekvandocular Fransa'da 7 Madalya Kazandı

Para milli tekvandocular, Fransa'da devam eden Solidarity Center Open Turnuvası'nda 2'si altın 7 madalya elde etti. Türkiye'yi temsil eden sporcular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren turnuvada başarılı oldu.