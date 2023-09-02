Milli tekvandocu Muhammed Emin Yıldız, Fransa'da bronz madalya kazandı
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinin ikinci gününde milli sporcu Muhammed Emin Yıldız, bronz madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinin ikinci gününde milli sporcu Muhammed Emin Yıldız, bronz madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonun ikinci gününde üç sıklette müsabakalar yapıldı.
Erkekler 80 kiloda Muhammed Emin Yıldız bronz madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda Hüseyin Kartal ile kadınlar 67 kiloda İkra Kayır, son 16 turunda organizasyona veda etti.
Organizasyonun son gününde yarın 4 ay-yıldızlı sporcu tatamiye çıkacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor