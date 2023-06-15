Milli Tekvandocu Kübra Dağlı, Drone'larla Karşı Karşıya Geldi

Milli tekvandocu Kübra Dağlı, Red Bull'un 'Kübra vs. Drones' projesinde yer aldı. Proje kapsamında 20'den fazla drone kullanıldı ve toplamda 50 kişilik bir ekip çalışması gerçekleştirildi. Videolar, Kübra Dağlı'nın ve Red Bull Türkiye'nin Tik Tok hesaplarından paylaşıldı.

Milli tekvandocu ve Red Bull sporcusu Kübra Dağlı'nın katıldığı "Kübra vs. Drones" video serisi, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Red Bull'dan yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Kübra Dağlı, bu kez farklı bir projeyle gündeme geldi.

Milli tekvandocunun drone'larla karşı karşıya geldiği ve toplamda 50 kişilik bir ekip çalışmasıyla hayata geçirilen "Kübra vs. Drones" projesinin videoları, Kübra Dağlı'nın ve Red Bull Türkiye'nin "Tik Tok" hesabından paylaşıldı.

Dört bölümden oluşan video serisinde, 20'den fazla drone kullanıldı. Toplamda 50 kişilik bir ekip çalışmasıyla hayata geçirilen proje kapsamında, saatte 150 kilometreden fazla hıza ulaşabilen drone'ların kapalı ve kısıtlı mekandaki uçuşlarının planlanması, milli sporcu ile pilotların provaları günlerce sürdü.